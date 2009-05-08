Евро в Европе начал рост к доллару

Курс евро на валютных рынках Европы в пятницу перешел к росту по отношению к доллару после снижения Европейским Центробанком (ЕЦБ) базовой процентной ставки с 1,25% до исторического минимума в 1% годовых и обещания главы ЕЦБ Трише приступить к выкупу номинированных в евро облигаций на сумму 60 миллиардов евро, что окажет поддержку европейскому рынку, сообщает РИА Новости.

В ходе утренних торгов в Германии курс евро к доллару подрос до 1,3416 доллара за евро по сравнению с 1,3373 доллара в четверг вечером, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Евро до сих пор страдал, поскольку рынок считал, что ЕЦБ отстает от событий, - заявил в интервью агентству Bloomberg старший валютный аналитик лондонского отделения BNP Paribas SA Иан Стэннард. - Но тот факт, что ЕЦБ принимает более нетрадиционные меры, следует рассматривать как позитивный фактор для евро".

"Рынок не ожидал такого шага, и аппетит в отношении рисков будет здоровым, - считает аналитик. - Мы рассчитываем на рост до уровня в 1,3745 доллара за евро и в конце концов даже до 1,40 - ближе к лету".

В тоже время в Токио меры ЕЦБ вызвали противоположное действие. Европейская валюта упала сегодня на торгах в Токио до 1,3367 долл. со вчерашних 1,3470 - самого высокого уровня с 6 апреля. По итогам же недели евро выросло на 0,7% относительно доллара.

"ЕЦБ своими действиями предсказал дальнейшее снижение евро, - заявляет Масанобу Исикава, генеральный менеджер иностранной фондовой биржи Tokyo Forex & Ueda Harlow. - Это приведет к сегодняшнему ослаблению евро до 1,333 долл."