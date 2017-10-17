Названы области Украины с лучшим бизнес-климатом (инфографика)

Винницкая область заняла первое место среди регионов Украины в ежегодном рейтинге делового климата и стала единственной областью, где предприниматели положительно оценили текущее состояние деловой среды.

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Об этом говорится в материалах Института экономических исследований и политических консультаций по оценке рейтинга регионального индекса делового климата, обнародованных на сайте организации.

Согласно исследованию, помимо Винницкой, в топ-5 областей с наилучшим бизнес-климатом в Украине вошли Львовская, Ривненская, Тернопольская и Закарпатская области.

При этом, наихудшие результаты зафиксированы в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Также сообщается, что предприниматели столицы Украины г. Киева имеют умеренные ожидания.

Справка УНИАН. Рейтинг регионального индекса делового климата для Украины подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках программы «Лидерство в экономическом управлении».

Оценки проводятся на основе опроса предпринимателей по 4 критериям: качество деловой среды, текущая бизнес активность, долговременная бизнес активность и оценка основных 3 регуляторных процедур - регистрации, налогового администрирования, проверок.