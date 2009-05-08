Банки России свели к минимуму ввоз наличной валюты

Уполномоченные российские банки в марте 2009 года ввезли в России наличной иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) менее чем на $0,1 миллиарда - почти в 15 раз меньше, чем в предыдущем месяце, что является абсолютным минимумом за весь период наблюдения с 1996 года, сообщает РИА «Новости» данные ЦБ России.

Ввоз наличного доллара по сравнению с февралем снизился в семь раз, европейской валюты - в 42 раза.

«При перенасыщенности рынка внутренними ресурсами наличной иностранной валюты (на руках у населения и в кассах уполномоченных банков) уполномоченные банки свели к минимуму ее ввоз в страну», - отмечается в обзоре.

В марте банки вывезли из страны $2,3 миллиарда наличной иностранной валюты, что в 3,6 раза больше, чем в прошлом месяце. В результате чистый вывоз наличной иностранной валюты составил $2,2 миллиарда, что является максимальным значением с 1996 года (период начала мониторинга).

Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из России без открытия счета превышали переводы ее в страну. В марте сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на треть и составило $0,4 миллиарда.

Остатки наличной иностранной валюты в кассах уполномоченных банков за месяц сократились на 9% и составили $7,4 миллиарда.