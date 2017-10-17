Дефицит внешней торговли товарами в Украине вырос в 2,3 раза

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-август 2017 года составил 3,279 млрд долл., что в 2,3 раза выше дефицита за аналогичный период прошлого года на уровне 1,448 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 21,1% - до 27,512 млрд долл., импорт – на 27,4%, до 30,791 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (за январь-август 2016 года – 0,94), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 219 стран мира.

По информации Госстата, объем экспорта товаров в страны Европейского Союза вырос на 27,9% – до 11,002 млрд долл., импорта товаров из стран ЕС - на 22,8%, до 13,047 млрд долл.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию вырос на 17,7% – до 2,620 млрд долл., импорта товаров из РФ – на 37,2%, до 4,204 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины, по данным Госстата, за январь-июль 2017 года составил 2,7 млрд долл., что в 2,8 раза выше дефицита за аналогичный период прошлого года на уровне 980,4 млн долл.

По оценкам Национального банка, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-августе 2017 года сведен с дефицитом на уровне 3,631 млрд долл., в том числе дефицит внешней торговли товарами составил 5,166 млрд долл.