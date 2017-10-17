Госфинмониторинг подсчитал, сколько миллиардов "отмыли" коррупционеры

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2017 года обнаружила подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием доходов или другим уголовным преступлением в результате коррупционных действий на 15 млрд грн.

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Как сообщается на сайте службы, в ходе расследований фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, в том числе экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением, в правоохранительные органы передано 164 материала.

Также сообщается, что за 9 месяцев Госфинмониторинг подготовил и передал правоохранителям 518 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием средств или другим уголовным преступлением, на 45,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и в июне 2014 года заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл.

В результате 28 апреля текущего года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генеральный прокурор Юрий Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах Януковича и его окружения.