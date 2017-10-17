Госфинмониторинг заблокировал средства потенциальных террористов на 48 миллионов

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2017 года заблокировала средства лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), в размере 47,63 млн грн.

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Как сообщается на сайте службы, всего за этот период в правоохранительные органы направлено 46 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), на сумму 766,85 млн грн.

Госфинмониторинг напомнил, что за весь период проведения расследований – с марта 2014 года - в правоохранительные органы направлено 198 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма).

Как сообщал УНИАН, Госфинмониторинг за 9 месяцев этого года подготовил и передал правоохранителям 518 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием средств или другим уголовным преступлением, на 45,2 млрд грн.

Кроме того, за этот период служба обнаружила операции, которые могут быть связаны с отмыванием доходов или другим уголовным преступлением в результате коррупционных действий, в том числе экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением, на 15 млрд грн.