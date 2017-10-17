Госфинмониторинг с начала года обнаружил операции по отмыванию доходов на 45 миллиардов

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2017 года передала в правоохранительные органы 518 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием доходов или уголовным преступлением.

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«В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 45,2 млрд грн», - сообщается на сайте службы.

Кроме того, за этот период служба обнаружила операции, которые могут быть связаны с отмыванием доходов или уголовным преступлением в результате коррупционных действий, в том числе экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением, на 15 млрд грн.

Также за этот период в правоохранительные органы направлено 46 материалов о финансовых операциях лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), на сумму 766,85 млн грн, а средства таких лиц в размере 47,63 млн грн заблокированы.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба финансового мониторинга в период с марта 2014 года по декабрь 2016 года передала в правоохранительные органы более 1900 материалов по отмыванию доходов, полученных преступным путем, на сумму 449,8 млрд грн.