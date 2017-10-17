Проект бюджета-2018 допускает управление расходами "в ручном режиме" - экспертное управление Рады

Ряд статей законопроекта о государственном бюджете Украины на 2018 год допускают возможность управления государственными расходами «в ручном режиме» без соответствующего экономического обоснования направлений и объемов распределения бюджетных средств, что не соответствует требованиям Конституции Украины.

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Об этом говорится в заключении Главного научно-экспертного управления Верховной Рады по итогам анализа проекта госбюджета-2018, рассмотрение которого в первом чтении запланировано 19 октября.

По мнению парламентских экспертов, противоречивыми с этой точки зрения являются статьи 22-23, дающие правительству право распределять бюджетные назначения и остаток средств спецфонда госбюджета, сформированного благодаря программам помощи Европейского Союза, правительств иностранных государств и международных организаций.

Также эксперты высказали ряд других замечаний. В частности, относительно статьи 18 проекта, разрешающей Минобороны продлить до 31 марта 2018 года действие договоров о закупке услуг по питанию, действующих в 2017 году, что противоречит Закону Украины «Об осуществлении государственных закупок».

Кроме того, эксперты отметили, что расчеты проекта основаны на образовательной, медицинской и пенсионной реформах, однако их непринятие или принятие в другой редакции приведет к разбалансировке бюджета, потому его рассмотрение возможно только после принятия законов по указанным реформам.

Помимо этого, эксперты считают, что поручение Кабинету министров обеспечить передачу из государственной в коммунальную собственность высших учебных заведений I-II уровня аккредитации не являются предметом регулирования закона о госбюджете, также как и вопрос оценки земель сельскохозяйственного назначения.

Также эксперты обратили внимание, что предусмотренное проектом поручение правительству утвердить перечень объектов к приватизации в 2018 году не соответствует действующему законодательству, согласно которому приватизация в Украине осуществляется в соответствии с госпрограммой.

Ссылаясь на фактическую динамику экономического развития в 2016 году и имеющиеся риски, эксперты предложили вместо заложенного в основу проекта сценария №1 макроэкономического прогноза с ростом ВВП на 3% и инфляцией на конец года на уровне 7% применить сценарий №3 с ростом ВВП на 1,2% и инфляцией в 10,5%.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 19 октября планирует рассмотреть утвержденный Кабинетом министров проект госбюджета на 2018 год с доходами в сумме 877 млрд грн, расходами в 948 млрд грн и показателем дефицита в 77,9 млрд грн, или в 2,4% ВВП.