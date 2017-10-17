Нацбанк укрепил официальную гривню на 18 октября

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2648.4328 (17 октября – 2653.7958)

100 EUR – 3114.2921 (17 октября – 3134.1328)

10 RUR – 4.6189 (17 октября – 4.6057)

Во вторник, 17 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,45/26,47 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,06/31,09 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4843 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 572 сделки на сумму 322,88 млн долл.