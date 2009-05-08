НБУ установил критерии для кредитной поддержки банкам

Национальный банк Украины установил критерии, которым должны соответствовать коммерческие банки для получения кредитной поддержки от НБУ.

Это предусмотрено в Постановлении Нацбанка № 262 «Об усовершенствовании процедуры поддержки ликвидности банков» от 30 апреля 2009 года (зарегистрировано в Министерстве юстиции 6 мая т.г.).

Нацбанк будет разделять банки на основании оценки количественных и качественных показателей на две категории (I и II). При этом ликвидность банков I категории будет регулироваться путем использования стандартных инструментов рефинансирования. Кредиты банкам, которые подпадают под II категорию, будут выдаваться в соответствии с требованиями, предусмотренными Положением о кредитной поддержке Национальным банком Украины банков Украины в случае реальной угрозы стабильности их работы.

Среди количественных критериев определены: норматив адекватности регулятивного капитала, рентабельность активов, соотношение средств Нацбанка (кроме кредитов овернайт и операций репо) к общим активам банка. Так, предельное значение норматива адекватности капитала для банков I категории, претендующих на поддержку НБУ, должно быть выше 8%, для банков II категории – от 4% до 8% (по нормативам Нацбанка адекватность капитала не должна быть ниже 10% - УНИАН). Предельное значение рентабельности активов для I категории – более 0,5%, для II категории – от 0,04% до 0,5%; соотношение средств Нацбанка к общим активам – 0% и от 0,001% до 10% соответственно.

Среди основных качественных показателей (принимается во внимание деятельность банков начиная с 1 октября 2008 года) указаны: наличие не выполненных в срок по вине банка расчетных и других документов клиентов (картотеки неплатежей); предоставление бланочных кредитов, кредитов под малоликвидное обеспечение и под ценные бумаги собственной эмиссии; отсутствие поддержки владельцев/участников банка в капитализации банка и поддержки его ликвидности; нетипичные операции с наличностью; приобретение негосударственных ценных бумаг и осуществление инвестиций;

приобретение основных средств, которые не принимают участия в проведении банковских операций и т.д.

«Наличие хотя бы одного из основных качественных показателей может служить основанием для отказа в предоставлении Национальным банком кредита банку…» - говорится в документе.

В Положении о кредитной поддержке, которым определяется порядок рефинансирования банков II категории, в частности, предусмотрено, что регулятор может потребовать ряд ограничений в деятельности финансового учреждения, также в банк может быть назначен куратор. Среди ограничений могут быть выставлены требования о непредоставлении новых кредитов, остановке проведения банком каких-либо операций со связанными лицами и т.д.

Постановление вступает в силу через 10 дней после регистрации в Минюсте.