Руководству Нацбанка существенно повысили зарплаты - СМИ

Членам правления Нацбанка существенно повысили зарплаты. Об этом сообщили источники журналистов, говорится в сюжете ТСН.

Прежде всего речь о заместителях председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой, которая сама уже пять месяцев находится в отпуске. Это видно из деклараций чиновников, которые они по закону обязаны внести в октябре. Исполняющий обвязки главы правления НБУ Яков Смолий будет получать ровно вдвое больше, чем раньше – 241 тысячу гривень. Дмитрий Сологуб сделал приятное жене, принеся домой на 107 тысяч гривень больше, чем в августе. Роман Борисенко и Екатерина Рожкова зарабатывают теперь по 230 тысяч гривень, а Олег Чурий – на 6 тысяч гривень меньше.

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Председателю правления НБУ предполагается зарплата на уровне 300 тысяч гривен, однако госпожа Гонтарева находится в неоплачиваемом отпуске, поэтому улучшенную зарплату получить не успела. «Я не работаю в НБУ», - утверждает она. Однако, когда президент примет решение о ее увольнении и когда она отчитается в Верховной Раде – пока неизвестно. Вероятнее всего, 300 тысяч будет получать ее нынешний первый заместитель Яков Смолий, который претендует на должность главы Нацбанка.

Никто из членов правления не захотел объяснять, за какие заслуги теперь будет получать такие деньги – журналистов отсылают в пресс-службу НБУ. Там объяснили, что зарплаты правления не повышались годами, и теперь их действительно решили приблизить к рыночным. В то же время, по данным Госкомстата, средняя зарплата в финансовом секторе по состоянию на август составляет чуть больше 13 тысяч гривен в месяц – отнюдь не 300 тысяч.