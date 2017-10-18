Минфин США готов помочь Украине с реформой ГФС

Помощник Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Аарон Митчелл планирует свой первый зарубежный визит в Украину в ближайшее время.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины со ссылкой на итоги встречи с Митчеллом министра Александра Данилюка в ходе его визита в Вашингтон (США) вместе с послом Украины в США Валерием Чалым.

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По информации Минфина, это одна из первых встреч Митчела с начала его работы в Госдепартаменте США, что подтверждает приоритетность Украины среди 50 стран, за сотрудничество с которыми он ответственен.

Минфин сообщил, что Митчелл назвал Украину приоритетом во внешней политике США, отметил прогресс во внедрении структурных реформ в нашей стране, но при этом напомнил о необходимости создания Антикоррупционного суда.

Также Минфин сообщил, что в тот же день министр Данилюк со своим заместителем Юрием Буцой встретились с министром финансов США Стивеном Мнучином и его заместителем по международным делам Дэвидом Малпассом.

В ходе этой встречи стороны обсудили прогресс экономических реформ в Украине, выполнение программы Международного валютного фонда и успешный выход нашей страны на международные рынки капитала. По итогам этой встречи Минфин США выразил готовность помочь Украине в направлении комплексной реформы Государственной фискальной службы.

Кроме того, как сообщил Минфин, Данилюк провел встречу со специальным советником президента США по вопросам глобальной экономики и финансов Мэтью Хаарсейгером.

Во время этой встречи стороны обсудили прогресс в сотрудничестве Украины с МВФ и реформы, необходимые для успешного завершения программы в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация под руководством министра Александра Данилюка с 10 по 16 октября принимала участие в ежегодных собраниях Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне (США).