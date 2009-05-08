Монетарная база в Украине увеличилась на 3,1%

В Украине монетарная база в апреле текущего года увеличилась на 3,1% (с начала года уменьшилась на 3,5%) – до 180,2 млрд. грн. При этом денежная масса увеличилась на 0,2% (с начала года уменьшилась на 9,9%) – до 464,8 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, переданном УНИАН. Согласно сообщению, объем наличности вне банков в апреле увеличился на 2,5% (с начала года снизился на 2,6%) – до 150,7 млрд. грн. В то же время ее удельный вес в структуре денежной массы на протяжении апреля вырос до 32,4% по сравнению с 31,7% на начало месяца.

Нацбанк в апреле осуществил операции по рефинансированию банков на общую сумму 9,6 млрд. грн., с начала года – на 44 млрд. грн. В феврале НБУ осуществил операции по мобилизации средств банков на сумму 12,5 млрд. грн., с начала года – на 23 млрд. грн.

Средневзвешенная процентная ставка по всем операциям рефинансирования в апреле составила 16,9% годовых (в т.ч. по кредитам овернайт – 20%), тогда как в марте она составила 18,2% годовых (в т.ч. по кредитам овернайт – 19,5%).

Объем обязательных резервов, сформированных банками в апреле, составил 11,9 млрд. грн.

По данным НБУ, общий объем кредитных вложений в апреле уменьшился на 0,3% (с начала года – на 2,7%) – до 714,2 млрд. грн., в том числе объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, увеличился на 0,3% (с начала года уменьшился на 0,5%) – до 457,9 млрд. грн.

Средневзвешенная стоимость кредитов в национальной валюте в апреле снизилась до 20,4% по сравнению с 26,7% в марте, тогда как в иностранной валюте увеличилась с 11% до 11,6%. Интегральная ставка по кредитам уменьшилась с 21,9% до 17,5%.

На межбанковском кредитном рынке средневзвешенная ставка по договорам в апреле снизилась с 30,8% до 6,9%, в т.ч. по кредитам овернайт –- с 30,9% до 5%.

Объем депозитов физических лиц в апреле увеличился на 0,6% (с начала года уменьшился на 10,7%) – до 192,5 млрд. грн. Объем средств населения в национальной валюте увеличился на 1,1% (с начала года уменьшился на 8,8%) – до 98,5 млрд. грн., в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – на 0,1% (с начала года уменьшился на 12,6%) – до 12,2 млрд. долл.

Общий объем депозитов юридических лиц в апреле уменьшился на 2,4% (с начала года –на 15,9%) – до 119,6 млрд. грн. Это состоялось в первую очередь за счет уменьшения объема депозитов в национальной валюте на 3,7% (с начала года – на 19,5%) – до 74,2 млрд. грн. Объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 0,1% (с начала года – на 9,3%) – до 5,9 млрд. долл.

Нацбанк констатирует, что увеличение объема депозитов физических лиц положительно повлияло на динамику общего объема депозитов, темпы снижения которого в апреле замедлились до 0,6% (в марте – 2%, в феврале – 5,6%, в январе – 5,1%). На 1 мая 2009 года общий объем депозитов составил 312,1 млрд. грн.

Средневзвешенная стоимость депозитов в национальной валюте в апреле уменьшилась с 15,3% до 12,8%, в иностранной – увеличилась с 8% до 8,9%. Интегральная ставка по депозитам уменьшилась с 12,6% до 11,2%.

На протяжении апреля 2009 года Министерство финансов Украины осуществляло размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), благодаря чему в государственный бюджет Украины поступило 3,576 млрд. грн. (с начала года – 6 млрд. 659,74 млн. грн.).

Средневзвешенная доходность по ОВГЗ во время первичного размещения в апреле 2009 года составила 15,27% (за январь-апрель – 13,35%).

Погашение и выплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала 2009 года составил 2 млрд. 111,99 млн. грн., в т.ч. основной долг – 1 млрд. 353,64 млн. грн., выплата дохода – 758,35 млн. грн.