В Киеве разоблачили "прачечную" с оборотом 700 миллионов

В Киеве оперативники местной прокуратуры №1 Голосеевского управления полиции и Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 700 млн грн.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, установлено, что центр в течение 2016-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.

В ходе расследования уголовного производства выявлено, что должностными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании выведено в теневой оборот и присвоено более 10 млн грн государственных средств.

«Так, средства за выполнение работ, согласно условиям фиктивных договоров, перечислялись на счета предприятий, которые не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создание с целью прикрытия незаконной деятельности», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в дальнейшем наличные средства снимались со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы «ПриватБанка» курьерами и передавались должностным лицам.

Сообщается, что по результатам проведенных обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъяты первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.

«В настоящее время с учредителями и должностными лицами предприятий проводятся следственные действия», - добавили в прокуратуре.