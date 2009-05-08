Кабмин отменил платные услуги для студентов

Кабинет Министров Украины принял решение об отмене платных услуг для студентов в высших учебных заведениях.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей со СМИ Секретариата Кабмина.

Проект решения был внесен лично премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, говорится в сообщении.

По словам премьера, она была возмущена, когда узнала о трактовке принятого накануне решения относительно разрешения для учебных заведений брать плату за дополнительные услуги.

«Если он (студент) уже поступил, сдал экзамены, он учится – ну как можно, чтобы он на каждом шагу что-то платил? Это недопустимо», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

И.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ напомнил, что логика предыдущего правительственного решения заключалась не в том, чтобы разрешить вузам брать деньги со студентов, а в том, чтобы разрешить учебным заведениям зарабатывать, сдавая в аренду, например, территорию теннисных кортов в свободное от учебы время.

Постановление об отмене платных услуг для студентов должно быть подписано премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО и министром образования и науки Иваном ВАКАРЧУКОМ.

Как сообщал УНИАН, 6 мая представители студенческих организаций заявили о намерении бороться за полную отмену постановлений и распоряжения Кабинета министров Украины о расширении платных услуг в сфере высшего образования. В частности, о введении платы за отработку студентами практических, лабораторных и семинарских занятий по дисциплинам, пропущенным без уважительных причин.

По мнению студентов, решение правительства противоречит ст. 53 Конституции Украины в части гарантий гражданам бесплатно получать высшее образование в государственных и коммунальных учебных заведениях на конкурсной основе и ст. 42 Закона «Об образовании».

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины принял 14 апреля 2009 года постановление №369 “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины” (относительно расширения платных услуг, которые могут предоставлять государственные учебные заведения). Национальный студенческий союз направил письма первым лицам государства, которые подписали свыше 50 представителей органов студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций и студенческих профсоюзов из 17 регионов Украины, с требованием оставить образование доступным и остановить действие постановления.

5 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановления Кабмина от 14 апреля о расширении перечня платных услуг, которые могут предоставлять государственные учебные заведения.