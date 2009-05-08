НБУ предлагает изменить расчет нормативов ликвидности банков

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает изменить порядок расчета нормативов ликвидности банков.

Это предусмотрено в проекте постановления НБУ об изменениях к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине, обнародованном на сайте Украинского кредитно-банковского союза.

В частности, при расчете нормативов мгновенной (Н4), текущей (Н5), краткосрочной (Н5) ликвидности регулятор предлагает исключить остатки средств, размещенных в банках, которые признаны банкротами или ликвидируются, или в которых назначена временная администрация, или которые зарегистрированы в оффшорных зонах.

При этом предлагается значение норматива Н4 оставить на уровне не менее чем 20%, норматив Н5 оставить на уровне не менее 40%. НБУ предлагает норматив Н6 повысить до уровня не менее 60%, на сегодня предельное значение норматива – на уровне 20%.