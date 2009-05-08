НБУ констатирует снижение дефицита наличной валюты

Национальный банк Украины (НБУ) констатирует снижение в апреле текущего года дефицита наличной иностранной валюты в 3,4 раза - до 165,8 млн. долл. Об этом говорится в сообщении НБУ, обнародованном на его официальном сайте.

В Нацбанке считают, что указанное способствовало повышению курсовых котировок гривни на межбанковском рынке - до 7,94 грн./долл. или на 0,4%, на наличном рынке по продаже банками долларов - до 8,02 грн./долл. или на 3%.

Отрицательное сальдо валютных интервенций Национального банка Украины уменьшилось в апреле т.г. до 0,9 млрд. долл. против 1,1 млрд. долл. в марте и 1,7 млрд. долл. в феврале. При этом, на протяжении месяца НБУ было проведено восемь аукционов по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по валютным кредитам, на которых было продано 253,2 млн. долл. по единому курсу 7,8 грн./долл. и 0,48 млн. евро по курсу 10,17 грн./евро. Кроме того, 6 мая впервые был проведен аукцион по продаже швейцарских франков на общую сумму 1,1 млрд. франков по курсу 6,92 грн./швейцарский франк.

Официальный курс гривни к доллару США на протяжении месяца, как и с начала года, оставался неизменным - 7,70 грн./долл. Относительно евро гривня девальвировала почти на 0,6% - до 10,21 грн./евро, а к российскому рублю - на 2,3% - до 2,32 грн./10 рублей.