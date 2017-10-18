СМИ: руководство Нацбанка существенно подняло себе зарплаты, без улучшенной получки осталась Гонтарева (видео)

В Национальном банке Украины существенно выросли заработные платы членов правления, сообщает ТСН со ссылкой на свои источники.

Согласно сообщению, исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий теперь будет получать вдвое больше – 241 тысячу гривен, а зарплата замглавы НБУ Дмитрия Сологуба вырастет на 107 тысяч гривен.

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Роман Борисенко и Екатерина Рожкова будут зарабатывать теперь по 230 тысяч гривен, а Олег Чурий – на 6 тысяч гривен меньше этой суммы.

Главе НБУ предполагается зарплата на уровне 300 тысяч гривен, однако Валерия Гонтарева находится в неоплачиваемом отпуске, поэтому улучшенную зарплату получить не успела.

Также сообщается, что никто из членов правления НБУ не захотел объяснять, за какие заслуги они теперь будет получать такие деньги, в то время как в пресс-службе НБУ объяснили этот шаг решением приблизить зарплаты к рыночным.

По данным Госкомстата, средняя зарплата в финансовом секторе Украины по состоянию на август составляла чуть больше 13 тысяч гривен в месяц.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск. С 11 мая 2017 года до назначения преемника Гонтаревой обязанности главы НБУ исполняет первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.

Согласно Конституции Украины, глава государства должен представить на рассмотрение Верховной Рады преемника Гонтаревой, однако конкретные сроки в законодательстве не оговариваются. В конце августа представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что президент внесет на рассмотрение парламента новую кандидатуру на пост главы Нацбанка до конца сентября.