Отчет о работе Кабмина: Гройсман похвастался борьбой с контрабандой на таможне
По данным премьер-министра, таможенные поступления в госбюджет Украины в январе-сентябре выросли на 34%
Рост таможенных поступлений в государственный бюджет Украины в январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 34%.
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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, представляя отчет работы Кабинета министров за январь-сентябрь 2017 года.
По его словам, рост достигнут благодаря борьбе с контрабандой на таможнях.
"Мы на 34% увеличили поступления в госбюджет от таможен. Это означает, что мы обеспечили большую прозрачность и большую эффективную борьбу с контрабандой", - сказал премьер.
Гройсман также отметил, что в будущем от усиления контроля на границах и объединения баз данных с международными партнерами Украины поступления от таможни будут расти.
Как сообщал УНИАН, по прогнозам правительства, рост поступлений таможенных платежей по итогам 2017 года по сравнению с прошлым годом составит 50 млрд грн.