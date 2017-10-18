Отчет о работе Кабмина: Гройсман похвастался борьбой с контрабандой на таможне

Рост таможенных поступлений в государственный бюджет Украины в январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 34%.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, представляя отчет работы Кабинета министров за январь-сентябрь 2017 года.

По его словам, рост достигнут благодаря борьбе с контрабандой на таможнях.

"Мы на 34% увеличили поступления в госбюджет от таможен. Это означает, что мы обеспечили большую прозрачность и большую эффективную борьбу с контрабандой", - сказал премьер.

Гройсман также отметил, что в будущем от усиления контроля на границах и объединения баз данных с международными партнерами Украины поступления от таможни будут расти.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам правительства, рост поступлений таможенных платежей по итогам 2017 года по сравнению с прошлым годом составит 50 млрд грн.