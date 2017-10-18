Гривня укрепляется: "отвоевала" у доллара еще несколько копеек

В среду, 18 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,42/26,44 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,07/31,09 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4611/0,4614 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,4289 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 214 сделок на сумму 102,1 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,45/26,47 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,06/31,09 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.