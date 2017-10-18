Гройсман назвал условия для ускорения темпов роста украинской экономики

Правильные системные реформы и изменения позволят достигнуть роста экономики Украины на более чем 3%, которые правительство закладывает в государственном бюджете на следующий год.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, представляя отчет работы Кабинета министров за январь-сентябрь 2017 года.

"3% роста - это на более чем 400 миллиардов гривень больше, чем в этом году, это десятки тысяч рабочих мест… Эти цифры являются не предельными, мы можем их увеличить при условии правильных системных реформ и изменений", - сказал он.

Премьер отметил, что задача правительства - развивать национальную экономику так, чтобы Украина не нуждалась во внешних заимствованиях.

"Мы можем сегодня обеспечить качественный рост украинской экономики даже больше 3%, которые мы планируем на следующий год", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Гройсман ранее заявлял, что рассчитывает на принятие этой осенью Верховной Радой в сотрудничестве с президентом "мотивирующих" законов, которые смогут удвоить рост экономики Украины.

Кабинет министров ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%. По прогнозам Национального банка, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3%, в 2019 году – на уровне 4%.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%. Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2%.