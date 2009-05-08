Большинство органов госнадзора мешают работать предпринимателям

Большинство органов государственного надзора и контроля мешают работать предпринимателям.

Как сообщает пресс-служба Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала председатель комитета Наталья КОРОЛЕВСКАЯ в ходе рабочей группы по разрешительной системе и выполнению контрольных функций в сфере хозяйственной деятельности.

По ее словам, в Украине функционирует более 80 органов государственного надзора и контроля. Есть контролирующие органы, которые добросовестно выполняют свою работу, но в большинстве своем они попросту мешают работать предпринимателям.

Глава комитета отметила, что сейчас наблюдается «разгул» контролирующих органов. По ее словам, чтобы они окончательно не уничтожили бизнес, необходимо «ввести четкие рамки работы, точный перечень критериев, по которым допускается проведение проверок».

Также Н.КОРОЛЕВСКАЯ высказала сомнение относительно эффективности работы контролирующих органов. По ее словам, согласно закону, каждый «контролер» должен подготовить унифицированные формы актов и перечень причин для проведения проверок.

«Но их все еще нет. На деле, каждая проверка предприятия зависит от буйной фантазии контролера», - считает глава комитета.

Чтобы стимулировать контролирующие органы к выполнению законодательных норм, Комитет ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства направил письмо в Кабинет министров. В нем депутаты просят предоставить информацию о том, на какой стадии происходит внедрение законодательных норм органами государственного контроля.

«В конечном итоге, такие сознательные «недоработки» органов госконтроля являются дополнительным барьером для ведения бизнеса. Допустить своеволие контролирующих органов в условиях кризиса – все равно что подписать бизнесу смертельный приговор. И мы этого не допустим», - особо подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.