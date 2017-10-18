Борьба с бедностью: Нацбанк объяснил, почему в разы поднялась зарплата руководства

Должностные оклады руководства Национального банка в сентябре действительно выросли по утвержденной советом НБУ методике в связи с их приведением к среднерыночному уровню.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального банка.

«В течение нескольких лет заработная плата главы НБУ и заместителей (членов правления Национального банка) оставалась неизменной - в несколько раз ниже среднерыночной заработной платы членов правлений банков Украины. Для приближения заработной платы до вышеуказанного среднерыночного уровня должностные оклады членов правления Национального банка были увеличены», - говорится в сообщении.

В НБУ пояснили, что по утвержденной советом методике должностной оклад главы НБУ устанавливается на уровне не выше среднерыночного размера фиксированной заработной платы глав правлений украинских банков Украины, а оклады заместителей определяются с применением понижающих коэффициентов от должностного оклада главы.

При этом в НБУ отметили, что проведенное повышение не касается главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая в мае подала президенту Украины заявление об отставке и находится в отпуске без сохранения заработной платы, не планируя возвращаться в НБУ.

В НБУ заверили, что изменения в имущественном состоянии заместителей главы НБУ будут отражены в их декларациях и опубликованы на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

Ранее ТСН со ссылкой на свои источники сообщила, что в Национальном банке существенно выросли заработные платы членов правления. В частности, исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий теперь будет получать вдвое больше – 241 тысячу гривен, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб – 257 тысяч гривен, Роман Борисенко и Екатерина Рожкова - по 230 тысяч гривен, Олег Чурий – 224 тысячи гривен.

Главе НБУ после повышения предполагается зарплата на уровне 300 тысяч гривен, однако Валерия Гонтарева находится в неоплачиваемом отпуске, поэтому улучшенную зарплату получить не успела.

По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в финансовом секторе Украины по состоянию на август составляла чуть больше 13 тысяч гривень в месяц.