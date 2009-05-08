СП обвиняет Кабмин в сокрытии дефицита Пенсионного фонда

Секретариат Президента Украины обвиняет правительство в ненадлежащем планировании бюджета Пенсионного фонда и в сокрытии его дефицита в размере свыше 10 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, расходная часть бюджета Пенсионного фонда, утвержденная постановлением Кабинета министров от 11 марта 2009 г. №235, составляет 164,1 млрд. грн., а не 162,8 млрд. грн., как предусмотрено в прогнозных расчетах фонда.

В соответствии с анализом Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента, на сегодняшний день у правительства отсутствует нормированный порядок планирования показателей бюджета Пенсионного фонда, который приводит к его ручному управлению. “Поскольку нормативная база отсутствует, планы доходной части ПФУ составляются ориентировочно, без четких расчетов (за исключением показателей поступлений из Государственного бюджета)”, - говорится в сообщении.

Доказательством этого является то, что ПФУ в течение текущего года несколько раз изменял прогнозные показатели. “В январе фондом был доведен плановый показатель собственных поступлений в размере 6,7 млрд. грн., хотя в дальнейшем этот показатель был откорректирован до 5,5 млрд. грн. (позволило отчитаться о выполнении плана - 121,6%). Потом этот же показатель был откорректирован к фактической его величине - 6,7 млрд. грн. В феврале текущего года плановый показатель собственных поступлений апреля составил 9,5 млрд. грн., а по откорректированным данным - 8,1 млрд. грн., то есть был уменьшен на 1,4 млрд. грн. (позволило отчитаться о выполнении плана - 104,7%)”, - утверждают в Секретариате Президента.

Последние изменения существенно уменьшают доходную часть ПФУ в апреле-августе текущего года - более чем на 1 млрд. грн. в месяц, тогда как на октябрь-декабрь доходная часть увеличена более чем на 1,5 млрд. грн. в месяц.

В Секретариате Президента считают, что таким образом, изменяя плановые показатели, ПФУ имеет возможность постоянно рапортовать о перевыполнении поступлений в него.

Согласно прогнозу, составленному ПФУ, в бюджет по итогам года поступит 304,8 млрд. грн.

Однако при составлении прогноза не учтено, что средняя зарплата работающих за январь-март текущего года всего на 5% превышает уровень, который наблюдался в соответствующем периоде предыдущего года.

На покрытие дефицита фонд получил из бюджета займ в сумме 13,2 млрд. грн., а погасил, учитывая остаток долга предыдущего года (1,3 млрд. грн.), - 6,9 млрд. грн. По состоянию на 1 мая 2009 года, его задолженность перед Госбюджетом за полученные займы составляет 7,6 млрд. грн.

”Ситуация осложняется тем, что в текущем году отсутствуют реальные источники для предоставления фонду новых займов”, - считают в Секретариате Президента.

В текущем году задолженность по заработной плате возросла до 1723,1 млн. грн. - это около 550 млн. грн. взносов в Пенсионный фонд.

Сумма недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд, по состоянию на 1 апреля 2009 года, составила 2,7 млрд. грн. За 2008 год недоимка выросла на 54,3%, а за январь-март на 24,8%. Стремительно растет задолженность предприятий, которые выплачивают заработную плату без уплаты страховых взносов (73,0 млн. грн. - за 2008 г., 106,5 млн. грн. - только в I квартале 2009 г.).

Следовательно, существует необходимость принять законодательные акты по сбалансированию Пенсионного фонда и урегулированию показателей его бюджета через внесение изменений в Закон Украины «О государственном бюджете на 2009 год», отмечают в Секретариате Президента.