НБУ открыл реестр кредитных посредников банков

17:01, 18 октября 2017
Финансы
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Сообщается, что перед подачей информации о посредниках в НБУ каждый банк-кредитор должен самостоятельно проверить ее достоверность.

фото НБУ

Национальный банк Украины начал вести на официальном сайте реестр кредитных посредников банков, который будет наполняться по мере получения регулятором соответствующей информации.

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Как сообщается на сайте НБУ, реестр позволит потребителям банковских услуг получать развернутую информацию о кредитных посредниках, что снизит риск незаконных действий со стороны мошенников, выдающих себя за представителей банков, и повысит качество информирования заемщиков об условиях и стоимости кредитов.

Регулятор напомнил, что кредитный посредник имеет право на посредничество в сфере потребительского кредитования в интересах банка только после включения его в реестр НБУ и обнародования банком-кредитором информации о посреднике.

Также сообщается, что перед подачей информации о посредниках в НБУ каждый банк-кредитор должен самостоятельно проверить ее достоверность.

Как сообщал УНИАН, с 10 июня 2017 года в Украине действует Закон "О потребительском кредитовании", устанавливающий правовые основания для деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования. Закон наделяет Национальный банк полномочиями устанавливать требования к кредитным посредников банков и их деятельности.

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Теги: #нацбанк кредитование