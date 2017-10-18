Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню 18 жовтня

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2642,5466 (18 октября – 2648,4328)

100 EUR – 3104,7280 (18 октября – 3114,2921)

10 RUR – 4,6140 (18 октября – 4,6189)

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Как сообщает УНИАН, 18 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,41/26,43 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,08/31,10 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4255 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 576 сделок на сумму 360,94 миллиона долларов.