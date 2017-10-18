Каталонский кризис может стоить Испании до 12 миллиардов евро - СМИ

Каталонский кризис может иметь негативный эффект для экономики Испании и привести к потере до 12 миллиардов евро ВВП в будущем году, сообщает Росбалт со ссылкой на подсчеты Независимого органа по фискальной ответственности.

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"ВВП страны может сократиться на 0,4-1,2 процентных пункта в 2018 году, что равносильно потере от 4 миллиардов до 12 миллиардов евро в зависимости от того, как долго продлится конфликт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Каталония представляет около 20% испанского ВВП, поэтому все, что происходит в регионе, оказывает существенное влияние на ситуацию во всем королевстве. Ранее прогноз роста экономики страны на будущий год составлял 2,7%.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе региона из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 миллиона из 5,31 миллиона имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

На прошлой неделе кабмин Испании потребовал от властей Каталонии разъяснить, провозгласили ли они независимость по итогам «незаконного» референдума. Глава региона Карлес Пучдемон направил премьер-министру Мариано Рахою письмо с предложением начать переговоры, но не дал прямого ответа на вопрос.

В Мадриде же назвали послание не проясняющим, провозгласила ли Каталония независимость. Если ответ не поступит до четверга, власти Испании угрожают отозвать автономный статус региона.