Рост экономики Китая замедлился до 6,8%

ВВП Китая по итогам третьего квартала 2017 года вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, замедлившись с 6,9% в первых двух кварталах, что, впрочем, совпало с ожиданиями экспертов и оказалось выше официального прогноза китайских властей.

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Власти страны установили планку роста ВВП в 2017 году на уровне 6,5% и выше, пишет Прайм. По итогам первых двух кварталов ВВП вырос на 6,9%. Хотя показатель совпал с ожиданиями экспертов, он пошел несколько вразрез с прогнозами главы ЦБ Китая Чжоу Сяочуаня, который ранее заявил, что рост ВВП во втором полугодии может составить 7%. Тем временем премьер Ли Кэцян говорил, что тенденция роста предыдущего полугодия не претерпит больших изменений. Эксперты в начале года прогнозировали, что темпы роста замедлятся к концу года, когда эффект от мер стимулирования экономики пойдет на спад.

По предварительным подсчетам, ВВП Китая по итогам первых трех кварталов вырос на 6,9% в годовом выражении, а его общий объем составил 59,3 триллиона юаней (8,98 триллиона долларов).

Розничные продажи в Китае за январь-сентябрь 2017 года выросли на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оказавшись лучше ожиданий экспертов, а онлайн-продажи выросли сразу на треть. Промышленное производство за девять месяцев 2017 выросло на 6,7% в годовом выражении, а инвестиции в основной капитал (за исключением сельского хозяйства) Китая за этот же отчетный период выросли на 7,5%. Доля госпредприятий выросла на 11%, а частного сектора — на 6%, составив 60,5% от общего объема инвестиций.

Международный валютный фонд ранее в октябре повысил прогноз роста экономики мира и Китая на 2017-2018 годы, до 6,8% и 6,5% соответственно, что на 0,1 пункта выше июльского прогноза фонда.

Темпы роста ВВП Китая в 2016 году замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году, что стало худшим показателем за последние 26 лет, однако это совпало с официальными прогнозами властей, обнародованными в начале 2016 года

Экономика Китая в последние несколько лет начала постепенно замедлять рост, что вызывает обеспокоенность у экспертов. Китайские власти не разделяют их пессимизма, называя это "новой нормой", которая подразумевает качественное, интенсивное развитие, а не быстрые темпы экстенсивного роста.