Бюджетный комитет Рады рекомендует принять госбюджет-2018 в первом чтении с рядом поправок
Ранее проект госбюджета-2018 раскритиковали в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады, по мнению которого, проект допускает возможность управления государственными расходами «в ручном режиме».
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту принять проект государственного бюджета Украины на 2018 год за основу с учетом предложений комитета.
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«Принять за основу с учетом предложений комитета», - говорится в сокращенном заключении комитета, опубликованном на сайте парламента, однако полный текст документа пока отсутствует.
Ранее проект госбюджета-2018 раскритиковали в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады, по мнению которого, проект допускает возможность управления государственными расходами «в ручном режиме» без соответствующего экономического обоснования направлений и объемов распределения бюджетных средств.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада согласно повестке 19 октября планирует рассмотреть утвержденный Кабинетом министров проект госбюджета на 2018 год с доходами в сумме 877 млрд грн, расходами в 948 млрд грн и показателем дефицита в 77,9 млрд грн, или в 2,4% ВВП.