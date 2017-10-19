Бюджетный комитет Рады рекомендует принять госбюджет-2018 в первом чтении с рядом поправок

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту принять проект государственного бюджета Украины на 2018 год за основу с учетом предложений комитета.

Читайте такжеРада обнародовала проект госбюджета-2018 с дефицитом в 78 миллиардов

«Принять за основу с учетом предложений комитета», - говорится в сокращенном заключении комитета, опубликованном на сайте парламента, однако полный текст документа пока отсутствует.

Ранее проект госбюджета-2018 раскритиковали в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады, по мнению которого, проект допускает возможность управления государственными расходами «в ручном режиме» без соответствующего экономического обоснования направлений и объемов распределения бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада согласно повестке 19 октября планирует рассмотреть утвержденный Кабинетом министров проект госбюджета на 2018 год с доходами в сумме 877 млрд грн, расходами в 948 млрд грн и показателем дефицита в 77,9 млрд грн, или в 2,4% ВВП.