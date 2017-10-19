Мы готовы работать над реформированием таможни вместе с руководством ГФС - Южанина

Комитет парламента по вопросам налоговой и таможенной политики готов к конструктивному сотрудничеству с руководством Государственной фискальной службы по вопросам, связанным с работой таможни. Об этом сегодня сообщила глава комитета Нина Южанина.

По ее словам, вчера в отдельных СМИ появились сообщения, что якобы депутаты во время заседания комитета высказали претензии к работе и. о. главы ГФС Мирослава Продана, но эта информация не соответствует действительности.

«Вчера у нас было обычное очередное обсуждение текущих вопросов на таможне. Никто не давал никакой оценки работе таможни. Я старалась создать такую рабочую обстановку для того, чтобы депутаты, которые приехали из регионов, могли задать вопросы и. о. главы ГФС. Депутаты давно говорили о такой встрече. Я попросила их подготовить все вопросы и материалы, которые у них имеются. Но это не выглядело как недовольство отдельными депутатами работой непосредственно Мирослава Продана или других представителей ГФС. Обстановка была конструктивная. Мирослав Продан пришел с руководителями департаментов, чтобы они могли ответить на широкий круг вопросов», - пояснила Южанина.

По ее словам, депутаты и руководство ГФС договорились, что к следующей встрече, которая состоится через месяц, представленные членами комитета материалы должны быть изучены и обработаны.

«Комитет – это орган, который должен контролировать Государственную фискальную службу. Поэтому мы будем проводить ежемесячные встречи с главой ГФС, чтобы обсуждать вопросы, в том числе и по работе таможни. Будем обсуждать концепцию реформирования таможни. Вчера было не очень много времени, поэтому обсуждали только насущные вопросы. Поэтому я на самом деле удивлена тем, что СМИ представили эту информацию, как будто комитет раскритиковал или признал неудовлетворительной работу Мирослава Продана. Ни одного подобного предложения не прозвучало ни от одного депутата», - подчеркнула Южанина.

Напомним, вчера состоялось заседание комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики с участием руководителей ГФС.