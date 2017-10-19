Рада приняла за основу изменения в Бюджетный кодекс для реализации медреформы

Верховная Рада приняла за основу изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации финансирования принятой медицинской реформы.

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За принятие соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения государственных финансовых гарантий оказания медицинских услуг и лекарственных средств» проголосовали 234 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что законопроект реализует изменения «деньги идут за пациентом».

«Теперь медучреждения, с которыми заключены договора о предоставлении услуг пациентам, будут получать выплаты на предоставленные пациентам услуги напрямую из госбюджета, без посредников», - сказала она.

По словам Супрун, это изменение запустит конкуренцию за пациентов, предоставит медучреждениям средства для развития и позволит врачам получать достойный официальный доход.

Кроме того, Супрун отметила, что законопроект фиксирует роли государственного и местного бюджетов в системе охраны здоровья.

«Госбюджет будет отвечать за оплату учреждениям, предоставляющим медицинские услуги, которые входят в программу медгарантий, а местные бюджеты смогут поддерживать коммунальные учреждения охраны здоровья, реализовывать местные программы охраны здоровья», - сказала она.

И.о. министра также отметила, что законопроект обеспечивает переходной период для изменений в системе финансирования. С 2018 года принцип «деньги идут за пациентом» заработает на первичном уровне, на протяжении 2018-2019 годов второй и третий уровень будут финансироваться через медицинскую субвенцию, а в 2020 году медицинская помощь всех уровней перейдет на принцип «деньги идут за пациентом».

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла правительственный закон «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств».