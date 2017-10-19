НБУ нашел подозрительные операции в 36 банках

Национальный банк Украины в январе-сентябре 2017 года направил правохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, 16 млрд долл. и 10 млн евро, говорится в сообщении на сайте регулятора.

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"Национальный банк Украины продолжает предоставлять правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, направленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.

НБУ отметил, что по данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую подают банки в НБУ, в течение 9 месяцев 2017 года банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более 5,7 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, что почти на 11% больше, чем за аналогичный период 2016.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2016 году по результатам проверок направил правоохранительным органам информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 40 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.