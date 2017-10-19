В Украине на 2,9% стало меньше официальных безработных

Уровень безработицы в Украине в сентябре 2017 года уменьшился по сравнению с августом на 2,9%, в абсолютных цифрах - на 8,9 тыс. человек, до 303 тыс., сообщила Государственная служба статистики.

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Количество зарегистрированных безработных составило 1,2% населения трудоспособного возраста.

Также сообщается, что в сентябре количество безработных, получающих пособие, сократилось почти на 10,4 тыс. человек – до 237,8 тыс. При этом средний размер пособия в сентябре составил 2 033 грн против 2 058 грн в августе текущего года.

Получили работу в сентябре 2017 года 8,3% зарегистрированных безработных (30,3 тыс. человек) против 6,4% (23,2 тыс. человек) месяцем ранее.

Конкурс на одно вакантное место в сентябре 2017 года составил 4 человека, как и месяцем ранее. С марта по июль 2017 года этот показатель составлял 5 человек на вакантное место.

Данные приводятся без учета Автономной Республики Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, количество безработных в Украине, по данным Госстата, на конец 2016 года составило 390,8 тыс. человек, что соответствовало 1,5% населения трудоспособного возраста.