ГФС пересмотрит критерии определения крупных налогоплательщиков

Критерии, по которым в Украине определяются крупные плательщики налогов, на сегодняшний день устарели и нуждаются в пересмотре. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов.

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"Мы сделали на сегодня анализ, кто подпадает под критерий крупные плательщики налогов на следующий год. И на сегодня таким критериям соответствуют 2 500 плательщиков в нашем государстве На сегодня критерии очень устарели, и есть необходимость их изменять и пересматривать", - сказал он.

По словам Бамбизова, на сегодняшний день в Украине в реальности таких налогоплательщиков насчитывается около 900.

"Кого бы я хотел видеть там в будущем? Я хотел бы видеть предприятия, которые создают в нашем государстве добавленную стоимость… Если мы посмотрим на структуру бюджета, то именно налог на добавленную стоимость занимает первое место из всех налогов по наполнению госбюджета Украины", - сказал Бамбизов.

Второе место, по его словам, занимает акцизный налог, третье - рентная плата.

Как сообщал УНИАН, крупные налогоплательщики в течение января-сентября 2017 года перечислили в государственный бюджет Украины 194 миллиардов гривень, что на 21%, или на 33,2 миллиарда гривень, больше перечислений за аналогичный период прошлого года.