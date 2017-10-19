Таможенный эксперимент и принцип выгоды

В 2018 году развитие дорожной отрасли выбрано одним из приоритетов для Украины. Основной вопрос — финансирование проектов ремонта и нового строительства, значительную часть которого предполагается получить от продолжения «таможенного эксперимента». Он был начат в сентябре 2015 года: пилотный проект запустили в четырех областях Украины – Волынской, Одесской, Львовской и Черновицкой. С 2016 года эксперимент распространили также на город Киев.

Поскольку за 2015-2016 годы таможни смогли собрать 2,8 миллиардов гривен на нужды дорожной отрасли (тогда несомненным лидером стала Львовщина, где на дороги направили почти 1,2 миллиарда гривен), с 2017 года эксперимент был расширен на все регионы страны.

Основной документ, определяющий условия и работу эксперимента — постановление Кабмина №726, которое предполагает, что половина средств от перевыполнения плана сборов таможенных платежей уходит на проекты дорожной сферы. Деньги отдаются специальным фондам областных бюджетов и города Киева, откуда распределяются на дороги.

За первые 8 месяцев 2017 года в рамках «таможенного эксперимента» на дороги было направлено более 7 млрд грн.

Логика системы проста: таможня зарабатывает в значительной степени потому, что есть дороги. Фуры, которые передвигаются между государствами, производят сильный износ полотна. При этом степень негативного влияния совсем не равносильна суммам дорожных сборов в топливных акцизах, которые де-факто платят водители крупных грузовиков.

Дальше происходит внедрение принципа выгоды (benefit principle) в украинской версии. Это значит, что, тот, кто имеет выгоду, должен нести расходы за счет своей прибыли. Если до 2015 года дорожная отрасль ничего не получала напрямую от таможни, то благодаря эксперименту ситуация поменялась. Тот, кто зарабатывает, стал делиться.

За первые 8 месяцев 2017 года в рамках «таможенного эксперимента» на дороги было направлено более 7 млрд грн. Из них непосредственно на реализацию ремонтно-строительных работ в январе-августе потратили чуть больше 5 млрд грн. Это существенная сумма по украинским меркам, ведь она составила 46,2% от всех денег на ремонт и строительство дорог из всех источников финансирования.

Но в работе новой системы также есть и минусы. Во-первых, она функционирует по принципу строгой децентрализации. То есть областные бюджеты получают деньги от областных отделений таможни. Отсюда возникает серьезный перекос по уровню финансирования от региона к региону. Так, за первые 9 месяцев 2017 года лидерами по реализации эксперимента являются Одесская, Киевская, Львовская, Волынская, Донецкая, Сумская и Харьковская области, а также Киев. Первые две области собрали около полутора миллиардов гривен каждая. Киев, Донеччина, Волынь и Львовская область — от 500 до 700 миллионов. Сумская и Харьковская области — чуть больше 300 миллионов гривен. А Херсонщина и Полтавщина получили только 16 и 37 миллионов соответственно. Можно заметить, что первые семь областей в этом рейтинге – приграничные, тогда как Полтавщина, например, не имеет выхода к границе.

дорожникам нужно ждать средств, а уже потом находить им применение

Решением проблемы может стать разработка системы приоритетности дорог. Чтобы на всей протяженности международной трассы с огромным трафиком не ремонтировались участки только в одной области, а в другой посреди полотна зияли дыры.

Другой минус — несистематический характер поступлений. Согласно постановления Кабмина, дороги получают финансирование в том случае, если таможня перевыполнила план сборов. Однако заранее сложно предсказать, что план будет наверняка перевыполнен. А также наперед определить суммы поступлений по месяцам. Получается, дорожникам нужно ждать средств, а уже потом находить им применение.

Поэтому, например, из 7,4 млрд гривень поступлений от эксперимента за первые восемь месяцев 2017 года, только 5,2 миллиардов были потрачены в этом же периоде.

Решить эту проблему поможет опыт. По результатам нескольких первых лет можно будет научиться предсказывать графики поступлений с неплохой точностью.

Елена Криворучко, директор ГП «Укрдоринвест»