Житель Испании выиграл крупнейшую в истории лотереи сумму

Обладатель билета лотереи EuroMillions в Испании выиграл рекордную сумму в 110 миллионов фунтов стерлингов (более 160 миллионов долларов).

Как сообщает британский телеканал Sky News, выигрышной комбинацией джекпота стали цифры 4, 23, 24, 29, 31 и две цифры "счастливой звезды" - 08 и 09. У победителя совпали все числа.

Если билет принадлежит одному человеку, то это крупнейший выигрыш в мировой истории лотереи. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году во время розыгрыша итальянской лотереи Superenalotto, тогда один человек выиграл 81 миллион фунтов стерлингов, отмечает NEWSru.

По данным телерадиокорпорации Би-Би-Си, билеты лотереи EuroMillions продаются в девяти европейских странах: Великобритании, Ирландии, Франции, Испании, Португалии, Австрии, Швейцарии, Бельгии и Люксембурге. Розыгрыш проходит каждую пятницу.