Госбюдет-2018: депутаты предлагают поднять поступления от налогов

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины предлагает Кабинету министров рассмотреть возможность увеличения поступлений по ряду налогов и сборов в проекте государственного бюджета на 2018 год, в том числе по налогу на доходы физических лиц и по ренте за пользование недрами для добычи природного газа.

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Согласно заключению комитета, обнародованному на сайте парламента, также предлагается рассмотреть возможность повышения поступлений прибыли государственных или муниципальных предприятий, платы за размещение временно свободных средств госбюджета, платы за лицензии на пользование радиочастотным ресурсом.

Кроме того, комитет предлагает предусмотреть в проекте поступления от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

Помимо этого, комитет рекомендует урегулировать вопрос лицензионных условий выпуска и проведения лотерей, и при необходимости пересмотреть показатели соответствующих доходов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ближайшее время планирует рассмотреть утвержденный Кабинетом министров проект госбюджета на 2018 год с доходами в сумме 877 миллиардов гривень, расходами - 948 миллиардов гривень и показателем дефицита - 77,9 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.

Бюджетный комитет предлагает Раде принять проект госбюджета на следующий год в первом чтении с учетом ряда рекомендаций, включая увеличение расходов по ряду программ, что будет компенсировано ростом перечисляемой Национальным банком прибыли на 1,725 миллиарда гривень и увеличением поступлений по ряду налогов и сборов.