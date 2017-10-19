Доллар и евро 20 октября дорожают: Нацбанк опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2649,9950 (19 октября – 2642,5466)

100 EUR – 3136,0041 (19 октября – 3104,7280)

10 RUR – 4,6030 (19 октября – 4,6140)

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Как сообщал УНИАН, 19 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,49/26,51 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,37/31,40 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,50 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 600 сделок на сумму 345,16 миллиона долларов.