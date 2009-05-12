Банк Казахстана снизил ставку рефинансирования

Национальный банк Казахстана во вторник снизил ставку рефинансирования до 9% с 9,5%, сообщает РИА Новости.

"С учетом тенденций на финансовом рынке и снижения годового уровня инфляции правление Национального банка Казахстана постановило установить с 12 мая 2009 года официальную ставку рефинансирования Нацбанка на уровне 9% годовых", - говорится в распространенном во вторник пресс-релизе.

В начале февраля ставка рефинансирования была снижена до 9,5% с 10%.

По официальным данным Агентства Казахстана по статистике, инфляция в апреле 2009 года в Казахстане составила 0,8% против 0,9% в апреле прошлого года. Инфляция за январь-апрель 2009 года составила 2,8%, в 2008 году этот показатель составлял 3,4%. Замедлению инфляции за четыре месяца 2009 года по сравнению с соответствующими показателями прошлого года способствовало замедление роста цен на продовольственные товары, которые за этот период выросли 2,4%, а за первые четыре месяца 2008 года - на 4,7%. По итогам апреля 2009 года, инфляция в годовом выражении также замедлилась и составила 8,8% (в декабре 2008 года - 9,5%).