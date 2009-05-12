Запрет игорного бизнеса существенно не изменит ситуацию

Народный депутат от КПУ, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Николай КРАВЧЕНКО заявляет, что полный запрет на игорный бизнес будет на руку правоохранительным органам и органам местной власти, «которые будут… за счет взяток жить, а существенно он не изменит ситуацию».

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

По мнению депутата, такие меры приведут к «дальнейшей криминализации игорного бизнеса». «У нас уже были запреты на алкоголь, у нас есть запрет на наркотики, проституцию, но это не значит, что мы их искореним. Россия 3 года тому назад ввела запрет на игорный бизнес, они сейчас получили неконтролируемую ситуацию», - заметил депутат.

Н.КРАВЧЕНКО отметил, что ряд политиков хочет получить финансовую поддержку от доходов игорного бизнеса для финансирования предстоящих избирательных компаний. В свою очередь для решения проблемы необходимо принять закон, существенно ужесточающий требования к объектам игорного бизнеса, уверен парламентарий.

«Закон готов, он прошел процедуру второго чтения в комитете и дважды ставился уже в зале, но дважды его по каким то причинам снимали… Некоторым политикам страшно не хочется, чтобы этот закон был принят по одной причине, там очень жесткие условия существования этого бизнеса, начиная от ограничений по размерам, по количеству автоматов, по сумме выигрышей и т.д», - сказал Н.КРАВЧЕНКО.

Как сообщалось, 26 декабря 2008 Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3535, разработанный Кабинетом министров и существенно ограничивающий деятельность операторов игорного бизнеса. Так, в частности, им предлагается запретить рекламу игорных заведений, доступ в них лицам, не достигших 21 года, вводится минимальный процент выигрыша - 80%, увеличивается стоимость лицензии до 5 млн. грн., почти в три раза увеличивается стоимость патента на каждый игровой автомат. Рассмотрение законопроекта №3535 назначено на 14 мая с.г.

Справка УНИАН. 6 мая 2009 года в Днепропетровске в результате пожара в одном из залов игровых автоматов погибли 9 человек, 11 пострадали.

Правительство своим распоряжением с 8 мая приостановило на месяц действие лицензий на ведение игорного бизнеса для проведения противопожарной и санитарной проверок соответствующих заведений.