Рада может рассмотреть проект бюджета не ранее 7 ноября

Верховная Рада может рассмотреть проект государственного бюджета Украины на 2018 год не ранее 7 ноября. Как следует из повестки дня сегодняшнего пленарного заседания парламента, рассмотрение законопроекта №7000 "О государственном бюджете Украины на 2018 год" в пятницу, 20 октября, не предвидится.

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При этом, согласно календарному плану работы Рады, следующее пленарное заседание состоится 7 ноября, а до этого депутаты будут работать с избирателями, в комитетах, комиссиях и фракциях.

В соответствии с Законом "О регламенте Верховной Рады Украины", парламент рассматривает проект госбюджета на следующий год в первом чтении не позднее 20 октября года, предшествующего плановому.

При этом регламент предусматривает, что профильный парламентский комитет не позднее 15 октября года, предшествующего плановому, готовит выводы и предложения к проекту.

Заключение Бюджетного комитета было обнародовано вчера, 19 октября, а заседание комитета с рассмотрением 2289 поправок депутатов проводилось 18 октября.

Профильный комитет утверждает, что в ходе рассмотрения законопроекта не получил заключения парламентских комитетов по вопросам противодействия коррупции и по вопросам европейской интеграции.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 сентября приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в парламенте 15 сентября проект госбюджета на 2018 год с доходами в сумме 877 миллиардов гривень, расходами - 948 миллиарда гривень и показателем дефицита - 77,9 миллиарда гривень, или в 2,4% ВВП.

Предельный объем госдолга на 31 декабря 2018 года установлен в сумме 1,999 триллиона гривень, гарантированного государством долга – 747,6 миллиарда гривень, что в сумме, по оценкам правительства, составляет 84,6% ВВП.

Бюджет разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 2018 году на 3% при инфляции 11%.

По результатам анализа законопроекта Бюджетный комитет Рады предложил депутатам принять его в первом чтении с рядом поправок, в том числе увеличить расходы по ряду программ и компенсировать это увеличением перечисляемой Национальным банком прибыли на 1,725 миллиарда гривень и поступлений по ряду налогов и сборов, в частности, по налогу на доходы физических лиц и по ренте за пользование недрами для добычи природного газа.