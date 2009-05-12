Игорный мораторий - «новая лазейка для коррупции»

Заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН расценивает мораторий на деятельность игорных заведений как «новую лазейку для коррупции».

Об этом депутат сказала в комментарии УНИАН по поводу решения правительства о приостановлении действия лицензий на ведение игорного бизнеса для проведения противопожарной и санитарной проверок соответствующих заведений после пожара в зале игровых автоматов в Днепропетровске.

«Все должны расследовать компетентные органы, но нельзя сейчас под эту трагедию настраивать мелкие интересы власти, которая сейчас ликвидировала все лицензии и будет выдавать их заново. Абсолютно ни для кого не секрет, что это такая лазейка для коррупции. Сейчас начнут брать взятки за новые лицензии, и используют эту страшную трагедию для того, чтобы новые чиновники разбогатели на взятках», - сказала А.ГЕРМАН.

По словам депутата, не надо сейчас «пороть горячку», не нужно «стричь всех под одну гребенку». «Нужно подходить к этому спокойно, выяснить, кто виноват, почему так случилось», - отметила она.

Кроме того, А.ГЕРМАН предположила, что пожар в зале игровых автоматов в Днепропетровске был провокацией, чтобы «специально под эту провокацию сейчас ликвидировать этот бизнес и начать по новому кругу выдачу лицензий, пользуясь этим как поводом для новых поборов».

В свою очередь заместитель председателя фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ считает, что игорный бизнес давно пора отрегулировать. «Понятно, что он есть во всех странах, но регламентация его должна быть очень серьезной», - уверен он.

«Конечно, это трагедия – для пострадавших людей, для семей погибших. Хотя, откровенно говоря, такое могло произойти в любом другом месте, не только в зале игорных автоматов», - считает депутат.

«Сейчас не нужно делать импульсивных заявлений. Нужно, чтобы профильный комитет наконец вынес этот законопроект об игорном бизнесе на рассмотрение парламента. Это законопроект, который уже давно назрел», - считает О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Как отметил депутат, некоторые эксперты говорят о том, что если полностью запретить игорный бизнес, то он уйдет в подполье. «Возникают опасения, что игорный бизнес уйдет в «тень» и вообще перестанет контролироваться государством и приносить ему доход. Тут, мне кажется, решение должно быть компромиссным», - подытожил О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Как сообщалось, 26 декабря 2008 Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3535, разработанный Кабинетом министров и существенно ограничивающий деятельность операторов игорного бизнеса. Так, в частности, им предлагается запретить рекламу игорных заведений, доступ в них лицам, не достигших 21 года, вводится минимальный процент выигрыша – 80%, увеличивается стоимость лицензии до 5 млн. грн., почти в три раза увеличивается стоимость патента на каждый игровой автомат. Дальнейшее рассмотрение законопроекта №3535 назначено на 14 мая.