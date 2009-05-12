Евро и иена растут к доллару

Курс евро растет по отношению к доллару, приближаясь к максимальному значению за последние 7 недель на фоне новостей из Китая, согласно которому в стране значительно увеличился объем инвестиций в объекты основных средств, сообщает k2kapital..

Кроме того, на курс единой европейской валюты положительно влияют сообщения о том, что сегодня представители ЕЦБ могут дать понять, что не будут изменять учетную ставку на заседании, которое состоится 4 июня.

Также ростом отмечается курс японской иены по отношению к американскому доллару, что обусловлено корпоративными новостями из США, где General Motors сообщила, что банкротство компании представляется более возможным, чем предполагалось ранее.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 132,57 иены, а не 132,4 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 97,41 иены за доллар против 97,48 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,3613 за евро против $1,3582 в предыдущую торговую сессию.