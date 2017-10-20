Кабмин направил еще 6,4 миллиарда на повышение пенсий в октябре - Рева

Правительство, в связи с принятием закона о повышении пенсий в Украине с 3 октября 2017 года, направило дополнительные 6,4 миллиарда гривень на повышение пенсионных выплат в октябре 2017 года, сообщил министр социальной политики Андрей Рева, выступая в Верховной Раде.

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"Я хочу доложить, что дополнительных расходов в октябре месяце было направлено на повышение пенсий 6 миллиардов 400 миллионов гривень", - заявил министр.

Рева добавил, что выплата повышенных пенсий проводится с 11 октября, то есть с 11 октября каждый пенсионер получит новый размер пенсии.

"Тем, кто получил пенсию с 3 по 11 октября, 11 и 12 октября была проведена доплата. Таким образом, правительство полностью рассчитается с пенсионерами до конца октября 2017 года", - отметил он.

Министр подчеркнул, что получатели пенсий по специальным законам, которым целесообразно перейти на пенсию по нормам принятого закона, получат повышенные выплаты уже в ноябре.

Как сообщал УНИАН, по словам Ревы, средний размер пенсии в Украине после вступления в действие с 11 октября 2017 года пенсионной реформы увеличился на 559 гривени и составил 2446,56 гривни.

Ранее в Пенсионном Фонде Украины сообщали, что для проведения осовременивания пенсий украинцев в октябре этого года потребуется дополнительных 5 миллиардов гривень.