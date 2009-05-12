Цена на золото в мире немного снизилась

Цена на золото в понедельник 11 мая немного снизилась, а стоимость меди упала более чем на 2% из-за негативной динамики на нефтяном и фондовом рынках, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота упали на $1,40, или на 0,2%, до $913,50 за тройскую унцию.

Июльский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 0,3% на отметке $13,91 за тройскую унцию. Июльский контракт на поставку платины подешевел на 2,3% до $1120,70 за унцию. Июньский контракт на поставку палладия упал на 2,2% до $237 за тройскую унцию. Июльские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 2,7% на отметке $2,0885 за фунт.