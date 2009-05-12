Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен БЕРНАНКЕ встал на защиту американского доллара. Отвечая на вопросы после своего выступления на конференции Федерального резервного банка Атланты на острове Джекилл, Б.БЕРНАНКЕ заявил, что, по его мнению, доллар "сохранит свою стоимость" и "будет оставаться сильным". Это связано с тем, что ФРС "привержена своей задаче обеспечения ценовой стабильности в стране", указал Б.БЕРНАНКЕ, сообщает Associated Press.

Глава ФРС отметил, что "в обозримом будущем" доллар сохранит роль ведущей мировой резервной валюты.