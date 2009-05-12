Литвин: нужно определиться с использованием второго транша МВФ
Необходимы конкретные направления
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН выступает за четкое определение направлений использования средств второго транша кредита Международного валютного фонда.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 9 мая в интервью журналистам.
Председатель ВР отметил, что выделение второго транша вызовет определенное обострение во властной среде, поскольку «как только у нас появляются средства, сразу много желающих их делить».
По словам В.ЛИТВИНА, часть средств пойдет на покрытие дефицита Государственного бюджета, а вторая часть - на погашение долгов.
«Поэтому нам нужно очень хорошо думать, как не увеличить государственный долг страны и как изыскать внутренние резервы. Рецепт только один – нужно дать очень сильно по рукам, чтобы меньше крали», - сказал В.ЛИТВИН.
По словам В.ЛИТВИНА, если и в дальнейшем это будет продолжаться, как сегодня, «вся власть превратится в организованную преступную группировку, которая будет заниматься только тем, что будет тащить из государства».
Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.
Средства кредита планировалось предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.
В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.
МВФ по итогам первого пересмотра программы сотрудничества с Украиной в конце апреля этого года принял решение увеличить второй транш с 1,25 млрд. SDR до 1,9 SDR (2,8 млрд. дол.), причем согласился на то, чтобы половина суммы пошла на покрытие дефицита Госбюджета Украины.
8 мая фонд одобрил выделение Украине 2,8 млрд. дол. второго транша кредита "stand by".