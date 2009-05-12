Аграрии Украины привлекли к началу мая почти 1 млрд. грн. кредитов

По оперативным данным регионов Украины, на начало мая предприятия АПК привлекли почти 995,4 млн. грн. кредитных средств, что составляет около 20% от потребности для проведения весенне-полевых работ.

Об этом газете «Аграрний тиждень» сообщил директор Департамента финансов Министерства аграрной политики Украины Григорий ЗУБ.

По его словам, этот показатель почти втрое меньше по сравнению с аналогичным показателем 2008 года. Процентные ставки, под которые сегодня предприятия АПК привлекают кредиты, достигают 34% годовых.

При этом Г.ЗУБ отметил, что, по прогнозам регионов, потребность в средствах для проведения комплекса весенне-полевых работ составляет 26,5 млрд. грн. Более 60% этой суммы составляют материальные затраты – около 16 млрд. грн. Из них на горюче-смазочные материалы необходимо 4,7 млрд. грн. (17,8%) и минеральные удобрения - 4,5 млрд. грн. (17,1%).

При этом, по его словам, сельхозпредприятия обеспечены собственными оборотными средствами только на 36% (9,5 млрд. грн.). То есть, потребность хозяйств в банковских кредитах сегодня составляет более 5 млрд. грн. «При непокрытом дефиците средств в более 3,8 млрд. грн. аграрии вынуждены обращаться к банкам за кредитами», - добавил Г.ЗУБ.