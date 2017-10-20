В Украине с начала года розничная торговля выросла до 580 миллиардов

Оборот розничной торговли в Украине в январе-сентябре 2017 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 578,049 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Накануне Госстат обнародовал только процентное соотношение.

В то же время, в прошлом году Госстат сообщал, что за январь-сентябрь 2016 года оборот розничной торговли составил 932,9 миллиарда гривень, что на 354,9 миллиарда гривень больше по сравнению с данными за 2017 год.

В ведомстве объяснили, что сравнение данных соответствующих периодов прошлого года является некорректным, так как с 2017 года изменилась методология расчета.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли за 9 месяцев этого года вырос в Закарпатской (на 22,7% - до 13,1 миллиарда гривень), Винницкой (на 16,9% - до 14,7 миллиарда гривень), Одесской (на 14,8% - до 45,16 миллиарда гривень), Львовской (на 12,6% - до 36,5 миллиарда гривень), Николаевской (на 10,1 % - до 13,5 миллиарда гривень) и Сумской (на 10% - до 11,5 миллиарда гривень) областях.

Наибольшее снижение роста розничного товарооборота в январе-сентябре 2017 года было зафиксировано в Волынской области (на 5,9% - до 10,8 миллиарда гривень).

Оборот розничной торговли в сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2016 года вырос на 8,1%.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-сентябре 2017 года составил 415,9 миллиарда гривень, что на 8,6% больше показателя за январь-сентябрь 2016 года.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в январе-августе 2017 года вырос на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 507,918 миллиарда гривень.

В 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 триллиона гривень.