Что будет с гривней: ожидания украинцев относительно курса значительно ухудшились

Индекс потребительских настроений в Украине в сентябре 2017 года вырос на 0,4 пункта по сравнению с августом 2017 года – до 59. Такие данные содержатся в исследовании GfK Ukraine.

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При этом индекс ожидаемого развития экономики в ближайший год в сентябре вырос на 2,4 пункта по сравнению с августом и составил 60,2, а индекс ожидаемого развития экономики в ближайшие 5 лет снизился на 2,2 пункта – до 70,1.

Индекс ожидаемых изменений личного материального состояния снизился на 6,6 пункта – до 54,7, а индекс целесообразности крупных покупок вырос на 3,5 пункта и составил 61,2.

Индекс инфляционных ожиданий снизился на 0,2 пункта – до 185,2. Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий увеличился на 13,7 п. ─ до значения 157,1.

«Хотя сентябрьский индекс потребительских настроений по сравнению с августом почти не изменился, компоненты индекса имели различную динамику. Так, оценка текущего собственного дохода и целесообразности делать крупные покупки выросла, но ожидания дохода в будущем ухудшились. Такие разнонаправленные тенденции являются следствием, с одной стороны, роста номинальной заработной платы в январе-сентябре, а с другой - следствием ухудшения девальвационных ожиданий и ускорения инфляции осенью», - говорится в исследовании.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских настроений в Украине в августе 2017 года вырос на 0,1 пункта - до показателя 58,6.

Базовая инфляция в Украине в сентябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с сентябрем 2016 года, ускорилась до 16,4% с 16,2%, зафиксированных в августе-2017 к августу-2016.